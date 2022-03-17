هيئة فنون الطهي.. قوة ناعمة جديدة تعمل بـ5 مسارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كقوة ناعمة تعمل وفق 5 مسارات، حددت هيئة فنون الطهي مستهدفاتها القادمة التي ترتكز على أهداف واضحة وخطوات عملية تقربها كل مرة أكثر من الأهداف، ومنها إلى طموح متجدد، وهذا ما تتبناه وتسير عليه استراتيجية الهيئة. وتتضمن المسارات: تحديد عناصر وتاريخ فنون الطهي الوطنية والمحافظة عليها، والترويج عبر المحتوى الفريد والقصص المعدة محليا، إلى جانب تقديم تجارب طعام من الطراز العالمي إلى المواطنين والزوار، وكذلك تطوير مهن فنون الطهي السعودية وتعزيزها، وأيضا التطور والابتكار في الإنتاج وخدمات فنون الطهي. وفيما يتعلق بسوق العمل، فهو منظومة تتأثر بكل قطاع وتؤثر فيه، والطهي جزء ضمن سلسلة مترابطة من مجالات عديدة تخص المزارع والأسواق التجارية وأدوات الطهي ومكونات الوصفات وأدوات التقديم والمطاعم والعاملين في كل هذه المجالات، لذلك فإن النهضة والتطور في قطاع الطهي تسهم في المنظومة بشكل عام وفي مجالات مختلفة بشكل طردي. هذا من جانب نظري وعام، ولكن بطريقة عملية فإن الهيئة ستتكفل بتقديم ثلاثة أذرع مهمة في سوق العمل. أذرع الهيئة في سوق العمل: المشاركة بفاعلية في السوق لإثبات جدوى المفاهيم واستعراضها، وسد الفجوات وتسريع وتيرة النمو. السعي بفعالية إلى وضع حجر الأساس لقطاع منتج عبر تطوير أصوله والعاملين فيه، وإطلاق مفاهيم جديدة على امتداد سلسلة القيمة. التحول إلى جهة مسؤولة عن صياغة سرديات القطاع والترويج له وصياغة سياساته وتمكينه، ووضع استراتيجيته بهدف ضمان التنسيق وتطوير أوجه التكامل. التراخيص:





الإجراءات التنظيمية خاضعة على الدوام للاستجابة للمتغيرات.



تقليل المراحل بهدف تسهيل وضبط الخطوات.



التراخيص في الأساس هي لمساعدة القطاع والعاملين فيه وبما يسمح بالحوكمة.



يتم إصدار التراخيص من وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها عبر منصة أبدع للتراخيص الثقافية.



تتم المواءمة مع بعض الجهات قبل إصدار الترخيص للتأكد من عدم تعارض المها.



استيفاء متطلبات الجهات الأخرى للتراخيص.



القوة الناعمة:



يمكن تسخيرها عبر اكتشاف مواطن القوة وتحديد الرسائل المهمة والمرغوب تمريرها.



بعد ذلك كيف يمكن إيصالها ومن خلال أي قالب.



الطهي مكون رئيس في تشكيل القوة الناعمة ووسيلة ذات أثر عبر الموروث.



للوصول للهدف هناك مساران:



الأول: ترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي؛ من خلال عرض أفضل قيم الضيافة والثقافة السعوديتين محليا وعالميا



الثاني: أن تكون فنون الطهي سفيرة للمملكة، إيمانا راسخا بعراقة هذا الإرث الثقافي الذي تتمتع به المملكة بمختلف مناطقها.



أهداف التنمية المستدامة:



استراتيجيتها تستند في تركيبتها على التنمية المستدامة.



كل مبادرة وبرنامج تعمل لديمومة التطور والنهضة في القطاع.



المحافظة على المكتسبات واستثمارا في أصوله وتنمية لكافة فروعه.



تقديم تجارب ممتعة عبر خدمات محلية موسعة تغير النظرة وتسمح للأفراد بالتواصل والتفاعل.



جعل القطاع مصدر رزق لشعبنا ومجتمعاتنا، بتوفير فرص اقتصادية لا مثيل لها.



تأسيس الهيئة:



تأسست هيئة فنون الطهي في فبراير 2020.



تشرف على تنمية هذا القطاع والنهوض بمقوماته ووضع الآليات والضوابط ذات الصلة به، وتكون الهيئة فيه جهة مرجعية وفعالة.



تسعى الهيئة للتعريف بالأطباق السعودية محليا وعالميا والفخر بتراث فنون الطهي والمواهب في هذا القطاع.



الرسالة:



عن الطهي كسفيرة للمملكة.



فن الطهي كتجربة.



فن الطهي كمصدر رزق.



رؤيتها: ترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي وتحويل المملكة إلى موطن للتجارب المميزة وجعل القطاع مصدر رزق لشعبنا ومجتمعنا. الأهداف:



تحديد عناصر وتاريخ فنون الطهي الوطنية والمحافظة عليها.



برنامج تطوير المكتبة الإعلامية والقصص المحلية الخاصة بفنون الطهي.



البرنامج السعودي لسياحة الطعام في المناطق.



تطوير مهن فنون الطهي السعودية وتعزيزها.



التطور والابتكار في الإنتاج وخدمات فنون الطهي.



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