شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس الأول، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية، بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني جلسة مباحثات رسمية.

حضر جلسة المباحثات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.

فيما حضر من الجانب البريطاني وزير الاستثمار جيرالد إدجار جريمسون، والسفير لدى المملكة نيل كرومبتون، والسكرتير الخاص مارتن الكسندر بيلي رينولدز، ونائب مستشار الأمن القومي ديفيد كواري، وسكرتيرة شؤون الصحافة لرئيس الوزراء البريطاني روزماري فورين إليزابيث بات ويليامز، ومستشار سياسة خارجية جون باتريك آرثر بيو.

بعد ذلك عقد مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، وتم توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومتي المملكة وبريطانيا، وقعها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

حضر مجلس الشراكة الاستراتيجي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والوفد الرسمي لرئيس وزراء بريطانيا.

ماذا تعكس زيارة رئيس الوزراء البريطاني للمملكة؟

