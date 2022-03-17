شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يتلقى تهاني قادة دول بمناسبة نجاح الفحوصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ظهر أمس الأول مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، تكللت ولله الحمد بالنجاح.

ومن المقرر أن يخضع عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية، وفقا لبيان أصدره الديوان الملكي.

إلى ذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وسأل أمير الكويت الشقيقة الله سبحانه أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بوافر الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الصباح، سائلا المولى جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة مماثلة من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح الصباح.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتي تهنئة من عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد النعيمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود المعلا، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية.

وسأل الشيخ حميد النعيمي، والشيخ سعود المعلا، الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات تهنئة مماثلة من ولي عهد عجمان الشيخ عمار النعيمي، وولي عهد أم القيوين الشيخ راشد المعلا، ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر النعيمي.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من أخيه أمير دولة قطرالشيخ تميم آل ثاني، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين أتم الصحة والعافية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خالد آل ثاني.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من أخيه سلطان عمان هيثم بن طارق، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها.

وأعرب سلطان عمان عن صادق التمنيات لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، داعيا الله تعالى أن يحفظه ويمد في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من التقدم والرخاء والرفاه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من أخيه ملك مملكة البحرين حمد آل خليفة، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها.

وسأل ملك البحرين المولى العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يبقيه ذخرا وسندا للمملكة وشعبها لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان آل خليفة، سائلا الله المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخرا وسندا للمملكة وشعبها لمواصلة مسيرة النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.

فيما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة من أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان آل خليفة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيات تهان من عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد الشرقي، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها.

وسأل الشيخ سعود القاسمي، والشيخ الدكتور سلطان القاسمي، والشيخ حمد الشرقي، الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات تهان مماثلة من ولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد القاسمي، وولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، وولي عهد الفجيرة الشيخ محمد الشرقي.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

واطمأن الرئيس المصري خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.

وعبر ولي العهد عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.