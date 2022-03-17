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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت الأحوال المدنية خدمة الكترونية للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وحددت 7 خطوات للاستفادة من الخدمة هي: الدخول عبر الحساب في أبشر، واختيار قائمة «خدماتي»، ثم اختيار الأحوال المدنية، بعدها الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، يعقبها اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، وتعبئة البيانات الشخصية، ثم حجز موعد الكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد. من جهة أخرى تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في 13 موقعا حول المملكة ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

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