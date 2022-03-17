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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة العدل 6 خطوات لتجديد ترخيص المحاماة عبر بوابة ناجز الالكترونية، وهي خدمة تمكن المستفيد من طلب تجديد لترخيص المحاماة بخطوات بسيطة وميسرة وموثوقية عالية. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع أعداد المنتمين إلى قطاع المحاماة لقرابة 18 ألف محام من الجنسين، وأن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة بلغ 9541 محاميا ومحامية بينهم 1,364 محامية و8,177 محاميا.



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