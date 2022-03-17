شكرا لقرائتكم خبر ترجمة المسائل الشرعية لزوار الحرمين بـ7 لغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترجمت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين عبر برنامج «نرشدكم بلغتكم»، بسبع لغات من أهمها (الإنجليزية - الأوردية - الفارسية - الفرنسية). وأكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي السلمي أن الإدارة تحرص على تقديم «خدمة ترجمة المسائل الشرعية» من خلال توزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر مباشرة أو عبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام.



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