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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف استطلاع للرأي أجراه معهد الإدارة العامة أن 73% من الموظفين السعوديين يفضلون المدير المحايد ، فيما فضل 14% من عينة الاستطلاع المدير الصارم، أما المدير «الوناسة» فكان اختيار 13% من الموظفين حسب الاستطلاع الذي أجراه المعهد على موقعه الرسمي في «تويتر».

وقال المعهد على هامش الاستطلاع إن المدير إذا أراد الوصول إلى النجاح فعليه تحقيق المعادلة الصعبة، بالاهتمام بالجانبين الإنساني والإداري بقدر متساوٍ؛ حتى لا يخسر موظفيه ولا يؤثر على سير مصلحة العمل.

فيما تباينت ردود الأفعال على النتيجة، حيث قال أحد المتابعين إن اكثر الموظفين الحاليين لا يفرقون بين المدير الصارم أو المدير الوناسة، لأن الأهم هو ماذا تقدم لهم الإدارة من مميزات مادية، بينما قال آخر إنه بالتأكيد يفضل مدير وناسة مع الحزم و الالتزام دون صرامة وتزمت.

أسباب تفضيل المدير المحايد

