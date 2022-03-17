شكرا لقرائتكم خبر 73 % من الموظفين السعوديين يفضلون المدير المحايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المعهد على هامش الاستطلاع إن المدير إذا أراد الوصول إلى النجاح فعليه تحقيق المعادلة الصعبة، بالاهتمام بالجانبين الإنساني والإداري بقدر متساوٍ؛ حتى لا يخسر موظفيه ولا يؤثر على سير مصلحة العمل.
فيما تباينت ردود الأفعال على النتيجة، حيث قال أحد المتابعين إن اكثر الموظفين الحاليين لا يفرقون بين المدير الصارم أو المدير الوناسة، لأن الأهم هو ماذا تقدم لهم الإدارة من مميزات مادية، بينما قال آخر إنه بالتأكيد يفضل مدير وناسة مع الحزم و الالتزام دون صرامة وتزمت.
أسباب تفضيل المدير المحايد
- يكون عادلا
- يراعي ظروف الموظف
- قيادي ومتفهم
- منتج ومنجز
- صارم مع الموظف غير المنتج
- يجمع بين الصرامة والوناسة
- القوي الأمين
- المدير القيادي المتصالح
- رسمي معتدل
- غير منحاز لفئة دون أخرى
- المتسامج يعرف متى يكون شديدا ومتى يكون متراخيا
كانت هذه تفاصيل خبر 73 % من الموظفين السعوديين يفضلون المدير المحايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.