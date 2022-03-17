«التحول الوطني» التنمية المجتمعية.. منظومة عالمية تجوب المناطق السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل برنامج التحول الوطني كتابة التاريخ بعد إنجازات مذهلة حققها خلال عام 2021 فيما يتعلق بتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، من خلال تشجيع العمل التطوعي، ودعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، وتحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية. والتحول الوطني هو أحد برامج تحقيق رؤية 2030، ومن أبرز المبادرات التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إحصاءات العمل التطوعي:





بلغت أعداد المتطوعين والمتطوعات في 2021 نحو 484 ألفا في 242 ألف فرصة تطوعية.



استفاد منها 42 مليون شخص.



الجهود شملت تهيئة البنية التشريعية للعمل التطوعي.



توفر لهم فرصا متنوعة في 30 مجالا مختلفا



ترصد المنصة الساعات التطوعية وتوثقها وتربط البيانات بمركز المعلومات الوطني



تدشين الجائزة الوطنية للعمل التطوعي



تتويج 29 فائزا من الجهات والأفراد والفرق التطوعية بالدورة الأولى



نمو القطاع غير الربحي:



ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية المسجلة إلى 3,068 بنهاية 2021



نسبة نمو بلغت 88 % مقارنة بعام 2017



توظيف التحول الرقمي لحوكمة التبرعات وتنظيمها



توفير حلول سهلة لإيصال المتبرع إلى المحتاج بأمان وشفافية، من خلال المنصة الوطنية للتبرعات



استفاد من التبرعات 2.4 مليون محتاج



إنشاء منصة «وقفي» للتمويل الجماعي بإشراف الهيئة العامة للأوقاف



بلغ إجمالي المساهمات فيها 75 مليون ريال سعودي بنهاية 2021.



منظومة الخدمات الاجتماعية:



ارتفاع نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل الذين تم تمكينهم للاستغناء عن الدعم إلى 28.2%



أقسام التمكين في الضمان الاجتماعي خدمت 75 ألف مستفيد من القادرين على العمل



نفذت 148 برنامجا تدريبيا مخصصا لتطوير منسوبي وكالة التمكين الاجتماعي





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