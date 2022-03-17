شكرا لقرائتكم خبر حكم بتعويض متضرر بـ4 دفعات من حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكم القضاء الإداري، بتعويض مواطن بـ 4 دفعات مستحقة له في برنامج حساب المواطن، وكان المتضرر تقدم بدعوى للقضاء الإداري يطالب بتعويضه عن 4 دفعات مستحقة من حساب المواطن تسبب البرنامج في حرمانه منها، رغم عدم ارتكابه خطأ يحرمه من ذلك الحق.

وثبت لدى المحكمة أن البرنامج أخطأ بوضع رقم هوية المواطن كشريك متضامن مع إحدى الشركات، وهو ليس كذلك؛ ما تسبب في حرمانه من 4 دفعات مستحقة له في حساب المواطن.

وقضت المحكمة باستحقاق المواطن التعويض بقيمة الدفعات الأربع جبرا لكل الأضرار الحاصلة له جراء خطأ البرنامج، وإلزام حساب المواطن بدفع مبلغ هذه الدفعات للمواطن المتضرر.

وكان برنامج حساب المواطن أوضح أخيرا أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 52 الأخيرة، وذلك من خلال البوابة الالكترونية على الرابط : ca.gov.sa

تفاصيل الدفعة الأخيرة من حساب المواطن

