اخبار الخليج – 9 درجات المحسوسة.. والبرد يستمر للأحد.. وتراجع تدريجي للرياح

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن درجة الحرارة مساء اليوم سجّلت 16 درجة والدرجة المحسوسة 9 درجات.

وأفادت باستمرار الأجواء الباردة هذه الليلة مع هبوب الرياح الشمالية الغربية.

وذكرت بأن الرياح ستستمر غدًا الجمعة مع تراجع طفيف، حيث من المزمع أن تتراوح شدتها بين 17 إلى 25 عقدة، وتصل أحيانًا إلى 30 عقدة، في حين أنّ أعلى هبات للرياح سجلتها محطات الرصد اليوم الخميس كانت 44 عقدة في جسر الملك فهد، و40 عقدة في مطار البحرين الدولي، و36 عقدة في درّة البحرين، و37 عقدة في سترة، و35 في حلبة البحرين الدولية.

ومن المزمع أن يستمر الطقس باردًا اليوم الجمعة وحتى الأحد، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية اليوم وغدًا، و16 درجة مئوية الأحد، ليبدأ الطقس بالاعتدال يوم الاثنين حيث تتراوح درجات الحرارة فيه بين 18 إلى 27 درجة مئوية.

أما الرياح فسوف يستمر تراجعها تدريجيًا بدءًا من اليوم الجمعة ليصل إلى ما بين 5 إلى 18 عقدة يوم الأحد القادم.

المصدر: سيد أحمد الوداعي