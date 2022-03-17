وفاة الشاعر عناد المطيري بعد صراع مع المرض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اعلنت عدد من وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، وفاة عناد المطيري الشاعر المعروف في أحد مشافي العاصمة الرياض.

وعقب إعلان نبأ وفاة عناد المطيري ضجت محركات البحث بسؤال عن سبب وفاته وما هو مرضه، ليتبين فيما أن الوفاة جاءت بعد صراع طويل مع المرض وصل لقرابة العامين.

وانهالت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عشرات المنشورات التي طالبت بالدعاء بالرحمة والمغفرة للشاعر عنادي المطيري ولاهله ومحبيه وعشيرته بالصبر والسلوان على ما ألم بهم من مصاب جلل.

وكان الشاعر عناد المطيري يعاني من مرضا عضال تسبب في غيابه عن الوعي لفترات كبيرة.