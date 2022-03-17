انقاذ طفل بعد ازالة قطعة حجرية بمستشفى الملك خالد بتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك:
تمكن بفضل من الله فريق طبي بمستشفى الملك خالد بتبوك من إزالة قطعة حجرية كبيرة لطفل ادت الى تعرضه الى ازرقاق وسعال شديد كذلك الى هبوط في مستوى الاوكسجين لدية حيث تم وضعة على جهاز التنفس الاصطناعي بعد ذلك تم عمل اشعة على الصدر اظهرت وجود جسم غريب في الشعب الهوائية اليمنى الرئيسية وتمدد الى الرئة اليسرى .
وعلى الفور قام الفريق الطبي المعالج بنقلة الى غرفة العمليات بعد تقديم الاسعافات الاولية له وتم بفضل الله ازالة الجسم الغريب ( قطعة حجرية كبيرة ) بواسطة منظار الشعب الهوائية الصلب وحالة الطفل مستقرة حاليا ويتمتع بصحة جيدة ووضعة مستقر وهو تحت الرعاية الطبية بمستشفى الملك خالد.
علما بان مستشفى الملك خالد أجرى خلال الثلاث الاشهر الماضية اكثر من 353 عمليات اليوم الواحد .
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