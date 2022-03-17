إجراء 353 جراحة ناجحة بمستشفى الملك خالد بتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك: نجحت بفضل الله الكوادر الطبية بمستشفى الملك خالد بتبوك في إجراء 353 عملية جراحية وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية لهذا العام 2022 م. من جهة أخرى تمكّن بحمد الله فريق طبي بالمستشفى من إزالة قطعة حجرية كبيرة من طفل تسببت له في ازرقاق وسُعال شديد وهبوط في مستوى الأوكسجين لديه حيث جرى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي وبعد ذلك تم عمل أشعة على الصدر حيث بينت وجود جسم غريب في الشعب الهوائية اليمنى الرئيسة وتمدد إلى الرئة اليسرى وعلى الفور قام الفريق الطبي المعالج بنقله إلى غرفة العمليات بعد تقديم الإسعافات الأولية له حيث تم بفضل الله إزالة الجسم الغريب (قطعة حجرية كبيرة) بواسطة منظار الشعب الهوائية الصلب وحالة الطفل حالياً مستقرة ويتمتع بصحة جيدة بفضل الله.

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