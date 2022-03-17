مركز الالتزام البيئي يُعزز جاهزية الوطن لاحتواء الكوارث البيئية بكاشطات متنقلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك:

عزز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بما لديه من معدات وتقنيات حديثة للسيطرة الآنية على الانسكابات الزيتية بأنواعها ومن بينها حاويات متنقلة ومجهزة بكاشطات بحرية تُمكّنها من كشط الزيت المنسكب بأنواعه سواء كان خفيفاً وذاتي التعويم أو من الزيوت الثقيلة في ضوء وجود العوامات الإضافية.

ويُعد مركز الالتزام البيئي لمواجهة أي طارئ بيئي في تبوك خلال تنفيذ الفرضية بتوفير تلك الحاويات المتنقلة والمجهزة بكاشطتين ضمن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت لحماية وطننا الغالي ويتم تشغيل هذه الكاشطات على أيدي كفاءات وطنية سعودية مدربة على أكمل وجه وتعمل على رفع الكفاءة من خلال التمارين التعبوية التي يجريها المركز على مدار العام كما وتعمل هذه الكاشطات الحديثة بواسطة محركات هيدروليكية عالية القوة والسحب على مدار الساعة.

وتعمل الكاشطة الأولى في الحاوية على أنواع الزيت المنسكب من نوع الخفيف وذاتي التعويم بينما الأخرى تستخدم لكشط الزيوت الثقيلة مع العوامات الإضافية.

وتتميز الكاشطات التي يمتلكها المركز بإمكانية نقلها على السفن او وضعها على الأرصفة أو على الشواطئ مباشرة.

يُذكر أن التمرين التعبوي (استجابة7) هدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى التي تترجم اشتراطات أفضل الممارسات العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين جميع الجهات المشاركة إذ يعد التمرين التعبوي وفرضيته جزءًا مهمًا ضمن جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الرامية لضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة بالشراكة الناجحة مع أكثر من ٥٠ جهة حكومية وخاثة بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة وتأتي نسخة تبوك كأول التمارين التعبوية للعام 2022م.