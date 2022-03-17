أمير جازان يقف على مشروعات الطرق وزراعة ” البن ” و”الصندل” في جبال الحشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، بجولة تفقدية بمركز الحشر التابع لمحافظة الداير بني مالك ، وقف خلالها على مشروعات وزارة النقل والخدمات اللوجستية وزارعة البن و تجربة زراعة الصندل في المزارع النموذجية في المركز .

واطلع سموه ، خلال الجولة ، على الطرق المؤدية إلى جبال الحشر و المشروعات المستقبلية ، مستمعاً إلى شرح من نائب مدير عام فرع وزارة النقل المهندس محمود مكلكل عن المشروعات التي سيتم استكمالها ضمن الاستكمالات المطلوبة في ميزانية الوزارة للعام المالي القادم.

وتجول في مزرعة البن التابعة لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان ، مستمعاً لشرح عن الجهود التي تقدّمها الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المزارعين بالمحافظات الجبلية.

ووأوضحت مسؤولة الأبحاث في هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المهندسة عائشة غزواني ، في إيجاز لسموه , أن هناك ٦٠٠ شجرة بن و ٧٧ شجرة صندل تم زراعتها مؤخراً في مركز الحشر ، وسوف تضاف لما تم زراعته مسبقاً ، لافتة في هذا الصدد إلى أن الأبحاث ما زالت جاريه لإضافة أصناف جديده مثل الكاكاو من المحاصيل الاستوائية .

كما استمع الأمير محمد بن ناصر إلى شرح من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة ، عن زراعة البن في المحافظة التي تحتل المركز الأول على مستوى المملكة في عدد المزارع وأشجار البنّ الخولاني السعودي، حيث يبلغ عددها 994 مزرعة تحتضن أكثر من 218 ألف شجرة بنّ، لإنتاج أكثر من 600 ألف كيلو من البنّ الخولاني السعودي كل عام ، وحصد التميّز من خلال مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، حيث تم إعادة تأهيل 589 مزرعة، إضافة إلى برنامج التحول العضوي الذي يضم أكثر من 25 مزرعة عضوية، لإنتاج قهوة ذات جودة عالية ،

ووجه سمو أمير منطقة جازان ، بالعمل على تقديم الخدمات لأهالي المركز ولمزارعي الصندل ومنتج البن الذي أصبح رافداً من روافد الاقتصاد المهمة بالمنطقة، ومصدر دخل مهم لأهالي المناطق الجبلية والمنطقة والوطن بوجه عام .

رافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.