أمين منطقة تبوك يتفقد المشاريع التنموية والاستثمارية ببلديات المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك:

تفقّد أمين منطقة تبوك المكلف المهندس حسام بن موفق اليوسف خلال زيارته للبلديات التابعة بمحافظات المنطقة عدداً من المشاريع التنموية التي تُنفذها البلديات مطلعاً على سير الأعمال فيها والفرص الاستثمارية التي تتيحها للقطاع الخاص.

ووجّه المهندس اليوسف خلال الزيارة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات والقرى التابعة لها وتحسين المشهد الحضري والاهتمام بتنمية الغطاء النباتي مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية للوصول إلى نسب الإنجاز المحددة بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين بكل محافظة.

واطلع أمين تبوك خلال زيارته على جهود البلديات في تطوير الأراضي ودعم الاستثمارات مؤكداً أهمية تطوير الواجهات البحرية وتهيئتها لتكون وجهة سياحية متميزة تواكب المشاريع السياحية بالمنطقة.

وأكد أمين المنطقة خلال اجتماعه برؤساء البلديات ومنسوبيها أهمية الاستفادة من الخبرات والتميز الفريد في التصاميم وجودة التنفيذ والتوجه إلى استغلال البيئة الطبيعية وتكثيف الزراعة وتهيئتها للسياح مشيداً في نهاية جولته بنسب الإنجاز المتقدمة وسير العمل في المشاريع، وضرورة متابعة مستويات إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية.