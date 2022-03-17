انطلاق مهرجان الخضار الأول في محافظة الدلم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دشن محافظ الدلم الأستاذ فهد بن سلطان بن حميد، مهرجان الخضار الأول في محافظة الدلم بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ماجد عبدالعزيز الفراج، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية.

وبين المهندس مسعود القريني مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، أن المهرجان يقام خلال الفترة من 16 – 19 مارس لإبراز ما تحظى به الدلم من ميزة تنافسية في القطاع الزراعي بشكل عام، وإنتاج الخضار بشكل خاص بهدف التعريف والتسويق للمنتجات الزراعية؛ حيث يشهد مشاركة أكثر من 42 مزارعًا وشركة زراعية.

وأضاف ان المهرجان سيشهد وجود فعاليات مصاحبه لكافة أفراد الاسرة مثل تواجد مسرح للأطفال والذي سيشهد تقديم جوائز قيمة وركن للقرية التراثية وعربات الاطعمة والأسر المنتجه والسيارات الكلاسيكية والحيوانات الأليفه.

الجدير بالذكر أن المهرجان يهدف الى دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكفاءة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي.