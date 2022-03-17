موجة غبار كثيفة على منطقة عسير

يشهد عدد من محافظات منطقة عسير حاليا موجة غبار كثيفة، أثرت على الرؤية بشكل واضح. وامتدت موجة الغبار إلى مدينتي أبها وخميس مشيط وبعض المحافظات، حيث قدمت موجة الغبار من شرق عسير، وفقا لامتدادها على المحافظات. في حين حذر الأطباء المصابين بالأمراض التنفسية مثل الربو من هذه الموجة، ونصحوهم بالبقاء في المنازل.



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