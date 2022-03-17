كورونا الخفي أصبح يستهدف المعدة بدلا من الجهاز التنفسي

أعلن علماء فيروسات أن الذين أصيبوا بـ«أوميكرون الخفي» يفقدون حاسة الشم. وقد رصدت إصابات كثيرة في الصين وألمانيا، ويعتقد أن السبب على الأرجح هو المهاجرون الذين لا يتمتعون بمناعة ضد المرض. لكن هذه النسخة الجديدة من الفيروس لا تستهدف الجهاز التنفسي فحسب، بل إن أعراض الإصابة بـ «أوميكرون الخفي» تشبه أعراض التسمم، لأن هذا الفيروس يتكاثر بخلاف السلالات السابقة في المعدة.

كما أن المصاب يفقد حاسة الشم، ويعاني ألما في الحلق، وبحة في الصوت، واضطرابات في الجهاز الهضمي. ووفقا لقناة «آر تي» الروسية، تم تسجيل أرقام قياسية من الحالات في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة. كما أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، تفشيا قياسيا في عشرات المدن الصينية.

في معظم الحالات، تحدد الإصابة بنوع فرعي من «أوميكرون» (BA.2). من جهته، قال لي جين مينغ، نائب مدير المركز الوطني للمختبرات السريرية، التابع للجنة الصحة الوطنية: «يشمل الحجر الصحي الذين تم عزلهم في المنزل، والذين قدموا من الخارج، وكذلك أولئك الذين كانوا على اتصال بهم. أي على جميع هؤلاء البقاء في المنزل.

ولـ5 أيام متتالية، سيخضعون خلالها لإجراء اختبار فيروس كورونا، وسوف يرفع الحجر الصحي عن كل شخص تكون نتائج اختباراته سلبية».