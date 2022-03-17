شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 38 مخالف لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (38) مخالفًا لنظام البيئة، (17) مواطنًا و(18) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمَين من الجنسية البنجلادشية، ومقيمًا من الجنسية الموريتانية ارتكبوا مخالفات رعي (996) متنًا من الإبل و(75) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.