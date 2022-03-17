شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجرف": ندعو كل الأطراف اليمنية لعقد مشاورات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مجلس التعاون: اليمن وشعبه جزء من المحيط العربي والخليجي

أوضح الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن مجلس التعاون يبذل جهودا مستمرة لإنهاء الأزمة في اليمن ، ويسعى لاستعادة الاستقرار والأمان للشعب اليمني.

وأكد أن موقف مجلس التعاون ثابت بشأن الأزمة اليمنية ، وأن المشاورات اليمنية - اليمنية تهدف إلى وقف إطلاق النار.

وأكد الحجرف أن مجلس التعاون للدول العربية يدعو كافة الأطراف اليمنية لعقد مشاورات.

وستعقد المشاورات اليمنية - اليمنية بالرياض من 29 مارس إلى 7 أبريل وسترسل الدعوات لنحو 500 شخص.

وشدد الحجرف على أن اليمن وشعبه جزء من المحيط العربي والخليجي ويربطه مع دول الجوار وحدة الانتماء والجذور.