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"الحجرف": ندعو كل الأطراف اليمنية لعقد مشاورات

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الدمام - شريف احمد - • مجلس التعاون: اليمن وشعبه جزء من المحيط العربي والخليجي

أوضح الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن مجلس التعاون يبذل جهودا مستمرة لإنهاء الأزمة في اليمن ، ويسعى لاستعادة الاستقرار والأمان للشعب اليمني.

وأكد أن موقف مجلس التعاون ثابت بشأن الأزمة اليمنية ، وأن المشاورات اليمنية - اليمنية تهدف إلى وقف إطلاق النار.

وأكد الحجرف أن مجلس التعاون للدول العربية يدعو كافة الأطراف اليمنية لعقد مشاورات.

وستعقد المشاورات اليمنية - اليمنية بالرياض من 29 مارس إلى 7 أبريل وسترسل الدعوات لنحو 500 شخص.

وشدد الحجرف على أن اليمن وشعبه جزء من المحيط العربي والخليجي ويربطه مع دول الجوار وحدة الانتماء والجذور.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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