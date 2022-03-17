شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الفيتنامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية فيتنام بوي تان سون، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية الأولى إلى فيتنام.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من الملفات السياسية والأمنية المتعددة الأطراف على المستويات كافة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب اللقاء، أقام وزير الخارجية الفيتنامي مأدبة عشاء على شرف سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر اللقاء ومأدبة العشاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.