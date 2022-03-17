المملكة تشارك في الدورة 59 من بينالي البندقية للفنون بجناح إبداعي 

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الدمام - شريف احمد - • تصميم الجناح السعودي يعكس المشهد الإبداعي المتطور الذي تعيشه المملكة

تشارك المملكة في الدورة 59 من بينالي البندقية للفنون الذي سيقام تحت شعار “The Milk of Dreams" خلال الفترة من 23 أبريل إلى 27 نوفمبر 2022م. وذلك بجناح إبداعي تُشرف عليه هيئة الفنون البصرية، ويشارك فيه الفنان مهند شونو، والقيّم الفني ريم فضّة ومساعد القيم الفني روتانا شاكر.

وقد تم تصميم الجناح السعودي بتكليف من هيئة الفنون البصرية وبمحتوى يعكس المشهد الإبداعي المتطور الذي تعيشه المملكة، وفي هذا الصدد قالت دينا أمين، الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية، إن "الجناح الوطني للمملكة العربية السعودية في بينالي البندقية للفنون 2022 سيسلط الضوء مرة أخرى على المواهب البارزة للمجتمع الإبداعي داخل المملكة. وتسرنا المشاركة في هذا الحوار الثقافي العالمي، والذي يمثلنا فيه الفنان مهند شونو، الذي يعد أحد أبرز فناني الممملكة في وقتنا الحاضر، بفضل ممارساته متعددة التخصصات التي تتناول موضوعات محورية في العالم الذي نعيش فيه". مضيفة بأن بينالي البندقية للفنون بقيمته العالية وبحجم الجماهير الدولية التي يستقطبها، يُمثل فرصة فريدة للاحتفاء باللغة المشتركة للإبداع وإبراز الأصوات السعودية الناشئة".

ويقدم العمل الفني في الجناح السعودي مضامين إبداعية وفق مفهوم فلسفي مرتبط بالطبيعة وما يمكن أن تقدمه للإنسان من معرفة وأفكار، وهو من إبداع الفنان السعودي مهند شونو الذي دائماً ما تُلهمه ذكريات طفولته وتاريخه العائلي، وإحساسه الفائق بحرية التعبير الفني، ليعكسها بأسلوبه الفريد في منجز إبداعي تميز بالتنوع والتحرر في المحيط والشكل، والمساحة. وعن المشاركة قال شونو إنه "يشرفني تمثيل المملكة في بينالي البندقية، ليس بنفسي فحسب، بل بما أحمله معي من روح إبداعية تعكس مستوى وقيمة الفنون البصرية في المملكة، كما تجسد رؤية فريق الجناح الوطني بأكمله".

من جانبها عبّرت ريم فضة، القيّم والمؤرخة الفنية، عن اعتزازها بالمشاركة في الجناح، وقالت: "إنه من دواعي سروري أن أعمل مع الفنان مهند شونو الذي يمثل العقلية الحيوية الخلاّقة القادمة من المملكة، حيث نجد أخلاقياته في العمل وأفكاره مبهرة، وسيتجلى ذلك حتماً في مشروعه الطموح المُقَدَم في بينالي البندقية". فيما علّقت روتانا شاكر، مساعدة القيّم الفني، قائلة "إنه لأمر مشرف وملهم أن أعمل مع الفنان مهند شونو وريم فضّة على منصة عالمية لتمثيل المواهب الإبداعية في المملكة".

ويُقام بينالي البندقية للفنون في دورته المقبلة تحت شعار "The Milk of Dreams" المستوحى من كتاب للأطفال من الخمسينيات للفنانة السريالية ليونورا كارينغتون. وقد دار الحوار بين المدير الفني للبينالي الإيطالية سيسيليا أليماني والفنانين المشاركين بشأن ما تتشكل منه الحياة ومسؤوليات الإنسان على الكوكب، وكيف يمكن أن يكون العالم من دون الإنسان.

وتعكس مشاركة المملكة في بينالي البندقية حضورها المتنامي على الصعيد الثقافي الدولي، وتطور فنونها البصرية الإبداعية في ظل النهضة التي يعيشها القطاع الثقافي السعودي تحت مظلة رؤية السعودية 2030 بمستهدفاتها الثقافية الداعمة للإبداع والمبدعين السعوديين في كافة المجالات.