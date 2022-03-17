محمد بن مسعود - الدمام - بدلًا من الأدوية وآثارها الجانبية .. نظام غذائي مذهل يحميك من الجلطات ويساعد في خفض ضغط الدم

كشف موقع عيادة “كليفلاند” عن مجموعة أطعمة، للحفاظ على ضغط الدم، وتجنب احتمالات الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وأمراض أخرى. وأشارت إلى أن الأطعمة الغنية بفيتامينات “سي” و”إي” تساعد في خفض ضغط الدم بدلًا من اللجوء إلى الأدوية لعلاج هذه المشكلة والحد منها، لكن يمكن عبر خطوات أسهل معالجة ضغط الدم، وذلك بتناول المجموعات الغذائية التالية: تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً المجموعة الأولى: الأطعمة الغنية بفيتامين سي، وتشمل هذه المجموعة البطاطا الحلوة والفراولة والبروكلي والكيوي والحمضيات مثل البرتقال. المجموعة الثانية: الأطعمة الغنية بفيتامين إي، وتشمل هذه المجموعة الأفوكادو واللوز وسمك السلمون وزبدة الفول السوداني. المجموعة الثالثة: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم حيث يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء جدران الأوعية الدموية ومساعدة جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد، ويمكن الحصول عليه من البطاطا والجزر والسبانخ والبندورة والمكسرات.

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