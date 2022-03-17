محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. انفجار كبير في عمارة سكنية بالرياض يصيب شخص ويخلف خسائر مادية والسبب!

وقع حادث انفجار وميضي بسبب تسرب غاز في عمارة سكنية بحي الياسمين بالرياض. وباشر مدني الرياض الحادث الذي نتج عنه إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بتويتر مجموعة صور توثق آثار الانفجار بالعمارة السكنية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. انفجار كبير في عمارة سكنية بالرياض يصيب شخص ويخلف خسائر مادية والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.