اخبار الخليج – المدير العام لشئون المدارس يستقبل الرئيس التنفيذي لـ «بوليتكنك البحرين»

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري يسلم موظف الجهاز وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

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