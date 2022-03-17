اخبار الخليج – رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري يسلم موظف الجهاز وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي 

جاء ذلك لدى تسليم معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة اليوم «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» لأحد موظفي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وذلك إنفاذًا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
وأشار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة، منوهًا إلى أن التكريم يعد دافعًا لمواصلة العمل بذات العزم والكفاءة، مهنئاً معاليه المهندس طلال العلوي بمناسبة منحه وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي.
ومن جانبه، أعرب موظف جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي تشرف بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، عن بالغ فخره بهذا التكريم السامي، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد دافعاً نحو تقديم المزيد من العطاء خدمةً للوطن.
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