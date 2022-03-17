اخبار الخليج – «التربية» تُنظم المهرجان الرياضي الشاطئي الأول للمرحلة الابتدائية

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت وزارة التربية والتعليم النسخة الأولى من المهرجان الرياضي الشاطئي الأول للمرحلة الابتدائية في بلاج الجزائر بمشاركة ٢٥٠ طالباً وطالبة من مختلف المدارس الابتدائية الحكومية، وذلك برعاية سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس.

وتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الهادفة، من بينها نشاط البحث عن الكنز، ومسابقات بالطائرات الورقية، وسباق الأكياس، وشد الحبل، وكرة القدم المصغرة، وكرة الطائرة الشاطئية، وسباق الجري بالألوان، ومحطة الوجبات الصحية، وبناء الهرم من الكؤوس البلاستيكية، والجري بزعانف الغوص مع تجاوز الحواجز والكثير غيرها بما شكل مهرجان رياضي شاطئي متكامل.

وتقدم سعادة المدير العام لشئون المدارس لشركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» بخالص الشكر والتقدير على التعاون المثمر والتنسيق الناجح لاحتضان هذا الحدث على ساحل بلاج الجزائر، مُعبراً عن تقديره وامتنانه للجهود التي بذلها قطاع الخدمات التعليمية برئاسة سعادة الأستاذة كفاية حبيب العنزور لتنظيم المهرجان بالصورة الاستثنائية التي ظهر بها.

من جهتها، أكدت الأستاذة كفاية العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية أن الرياضة المدرسية ستواصل خطواتها الريادية بما يمهد آفاق أوسع لها من التطور وذلك لتُعزز مسيرتها كمُساهم مُهم في نجاح العملية التعليمية-التعلمية وأداة فاعلة لترسيخ ثقافة النشاط البدني في المجتمع، مُنوهةً بأهمية تدعيم المناخ المدرسي بأنشطة رياضية مُبتكرة وخارج الإطار التقليدي لنشر السعادة وروح المنافسة لدى الطلبة.