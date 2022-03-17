اخبار الخليج – طلبة البحرين يحصدون 6 ميداليات في أولمبياد الخليج للرياضيات والفيزياء

محمد بن مسعود - الدمام - حصد طلبة مملكة البحرين 6 ميداليات فضية وبرونزية في الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء، والذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، على مدى 5 أيام، بمشاركة 70 طالباً وطالبة من دول مجلس التعاون واليمن.

وبهذه المناسبة، هنأ سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس الطلبة وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز، مشيداً في الوقت نفسه بدور المؤسسات المدرسية والمعلمين في تعزيز وصقل مستويات الطلبة في المواد العلمية الأساسية. كما تقدم سعادة المدير العام لشؤون المدارس بالشكر والتقدير إلى مكتب التربية العربي لدول الخليج على حسن التنظيم والتنسيق لهذه الفعالية المدرسية الخليجية المميزة.

وكانت الميدالية الفضية في الرياضيات من نصيب الطالب عبدالله بن خالد آل خليفة من مدرسة سينت كريستوفر، أما الميداليات البرونزية في الرياضيات فكانت من نصيب الطلبة: أحمد بن محمد آل خليفة من مدرسة سينت كريستوفر، ومريم يوسف جعفر من مدرسة سار الثانوية للبنات، وخديجة حسن صالح من مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات، فيما كانت الميداليات البرونزية في الفيزياء من نصيب: جعفر الصادق محمد من مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين، وزهراء حسين عيسى جعفر من مدرسة سار الثانوية للبنات.

هذا ويشمل أولمبياد الرياضيات 4 أسئلة تغطي الجبر والهندسة ونظرية الأعداد والتركيبات، ومدة الاختبار خمس ساعات، في حين يجري أولمبياد الفيزياء عبر اختبارين، الأول نظري لمدة خمس ساعات، والآخر عملي ومدته خمس ساعات، وتتولى لجنة علمية متخصصة الإشراف على تنفيذ الأولمبياد.

وتهدف هذه المنافسات إلى الارتقاء بالمستوى العلمي لطلاب وطالبات الدول الأعضاء، واكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات والفيزياء، وتوجيههم لاستثمار قدراتهم.