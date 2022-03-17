اخبار الخليج – اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات تستوفي 111 مؤهلاً علمياً

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اجتماعها الدوري برئاسة سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم وبحضور جميع أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة والمدعوين من الخبراء وأمانة اللجنة. وقد تدارست اللجنة عدداً من طلبات التقويم والمعادلة الواردة إليها من أمانة اللجنة، حيث قررت استيفاء ومعادلة 111 مؤهلاً علمياً من مختلف المستويات الأكاديمية، وأوصت باعتماد إفادات وقرارات المعادلة الخاصة بهذه الطلبات، فيما أرجأت البت في عدد من المؤهلات للمزيد من الدراسة والاستعلام بشأنها.

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