بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة الرسمي لكبح جماح التضخم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن بنك إنجلترا المركزي اليوم رفع سعر الفائدة الرسمي من 0.50 % إلى 0.75 %.

وأشارت لجنة السياسات المالية المعنية بالشأن في بنك إنجلترا الرسمي إلى أن الخطوة تأتي في إطار خطط البنك لوقف الزيادة في معدلات التضخم التي بلغت 5.5 % للعام الماضي، متجاوزة بذلك هدف البنك عند 2.0 %.

وحذّرت اللجنة من أن الأزمة الأوكرانية ربما تزيد من ارتفاع معدل التضخم لمستويات تفوق أعلى سقف حدده البنك عند 7.25 %، وربما تصل إلى 10.0 % بحسب محللين بريطانيين.