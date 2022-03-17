قنصل الولايات المتحده في جدة يزور العلا

زار القنصل العام للولايات المتحدة في جدة فارس أسعد العلا ومتحف المناظر الطبيعية الحية للتراث والطبيعة والفنون. وبالإضافة إلى لقائه مع محافظ العلا راشد عبد الله القحطاني والهيئة الملكية لمحافظة العلا، قام القنصل العام أسعد بالتعرف على مواقع التراث الثقافي في العلا. وتوضح هذه الزيارة قوة العلاقات الأمريكية- السعودية والتزام الولايات المتحدة بالحفاظ على علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية وتوسيع الروابط التعليمية والاقتصادية معها. يقول القنصل العام أسعد: «حركت رؤية 2030 عجلة التحول في المملكة نحو بيئة جاذبة للأعمال والسياحة. والولايات المتحدة فخورة بأن تكون الشريك الأول للمملكة العربية السعودية خاصة في قطاعات السياحة، والترفيه، والتعليم». وتسعى الولايات المتحدة إلى الربط بين ممثلي الصناعة الأمريكيين والسعوديين المعنيين بالقطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية 2030 مثل السياحة والترفيه والتعليم، وذلك من خلال تسهيل الاجتماعات المتخصصة بهذه القطاعات ومشاركة أحدث التوجهات في السوق والمساعدة في الترتيب للاجتماعات بين أصحاب الأعمال ونظرائهم.



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