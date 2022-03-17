قنصل الولايات المتحده في جدة يزور العلا

وتسعى الولايات المتحدة إلى الربط بين ممثلي الصناعة الأمريكيين والسعوديين المعنيين بالقطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية 2030 مثل السياحة والترفيه والتعليم، وذلك من خلال تسهيل الاجتماعات المتخصصة بهذه القطاعات ومشاركة أحدث التوجهات في السوق والمساعدة في الترتيب للاجتماعات بين أصحاب الأعمال ونظرائهم.
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