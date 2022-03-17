صادرات سعودية لبلجيكا بقيمة 2.4 مليار يورو عام 2021

أشار أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية قيصر حجازين إلى أن العلاقة مع اتحاد الغرف التجارية السعودية استمرت 40 سنة، وشهدت تعاوناً في جميع المجالات، مبيناً أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين، والتي تتعلق بإنشاء مجلس الأعمال السعودي البلجيكي، ستسهم في زيادة التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة وأن رؤية المملكة 2030 تعزز دور القطاع الخاص وتنويع القطاعات ومصادر الدخل، مما سيكون له الأثر الفاعل في تعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك.

وأوضح حجازين إلى أن صادرات بلجيكا للمملكة العربية السعودية شهدت زيادة بنسبة 30%، حيث بلغت 2مليار يورو عام 2021م، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى بلجيكا بنسبة 35% ، حيث بلغت 2,4 مليار يورو خلال تلك الفترة.

ولفت حجازين إلى أن الوفد البلجيكي يعد الأكبر الذي زار المملكة منذ جائحة كورونا يبلغ تعداد الوفد 80 شخصية، يمثلون عدداً كبيراً من القطاعات، منها الصحة والمواد الغذائية، والطاقة، والترفيه واللوجيستيك، مشيداً بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، موجهاً الدعوة لأصحاب الأعمال السعوديين لزيارة بلجيكا خلال الفترة القادمة؛ للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وكان اتحاد الغرف السعودية قد استقبل مؤخرا أكبر وفد بلجيكي اقتصادي وتجاري واستثماري، يمثلون الغرفة التجارية العربية البلجيكية، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.