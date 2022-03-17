صادرات سعودية لبلجيكا بقيمة 2.4 مليار يورو عام 2021

وأوضح حجازين إلى أن صادرات بلجيكا للمملكة العربية السعودية شهدت زيادة بنسبة 30%، حيث بلغت 2مليار يورو عام 2021م، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى بلجيكا بنسبة 35% ، حيث بلغت 2,4 مليار يورو خلال تلك الفترة.
ولفت حجازين إلى أن الوفد البلجيكي يعد الأكبر الذي زار المملكة منذ جائحة كورونا يبلغ تعداد الوفد 80 شخصية، يمثلون عدداً كبيراً من القطاعات، منها الصحة والمواد الغذائية، والطاقة، والترفيه واللوجيستيك، مشيداً بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، موجهاً الدعوة لأصحاب الأعمال السعوديين لزيارة بلجيكا خلال الفترة القادمة؛ للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وكان اتحاد الغرف السعودية قد استقبل مؤخرا أكبر وفد بلجيكي اقتصادي وتجاري واستثماري، يمثلون الغرفة التجارية العربية البلجيكية، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
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