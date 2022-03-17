الأمير محمد بن ناصر يطلع على المرحلة الثانية من دراسة تصميم وتطوير “وادي لجب”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، بجولة تفقدية لـ “وادي لجب” السياحي في محافظة الريث، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.

والتقى سموه ، في الوادي ، فريق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمكتب الاستشاري المشرف على ” دراسة وتطوير وادي لجب ” ، الذين قدموا لسموه عرضاً لمخرجات المرحلة الثانية من الدراسة، لتطوير الوادي الذي تم اختياره ليكون أول حديقة جيولوجية ضمن 13 موقعاً بمختلف أنحاء المملكة وقع عليها الاختيار لتكون ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها المركز مع الهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية.

وأثنى سمو الأمير محمد بن ناصر على مخططات المشروع ومخرجاته ، موجهاً بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود لاستغلال مقومات وادي لجب السياحية الذي يعد واحداً من أهم المواقع والواجهات السياحية وأبرزها على مستوى المملكة .

رافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله الصقر ومحافظ الريث فيصل بن لبدة.