تونس توقع على النظام الأساسي للمركز العربي للدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر بالدول العربية

محمد بن مسعود - الدمام -

وقعت تونس اليوم على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 156 بتاريخ 9 سبتمبر الماضي.

قام بالتوقيع باسم تونس سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد بن يوسف، بينما وقع عن الأمانة العامة للجامعة العربية مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات بقطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم.

ويهدف المركز إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

ويدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الجامعة العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.

وتعد تونس أولى الدول العربية الموقعة على هذا المركز الذي أقرته القمة العربية التنموية ووافق عليه مجلس جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.