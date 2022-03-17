اخبار الخليج – مستشفى الملك حمد الجامعي يطلق الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان القولون

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أطلق مستشفى الملك حمد الجامعي الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم وبالتنسيق والمشاركة مع وزارة الصحة، اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية ومراكز الرعاية الصحية الأولية تحت شعار «فرصتك للشفاء» وذلك في مجمع سيتي سنتر – البحرين ابتداءا من يوم الخميس ولغاية يوم السبت الموافق 17- 19 مارس 2022.

حيث افتتح معاليه فعاليات الحملة بحضور سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، والعميد بروفيسور هشام يوسف حسن المدير العام للشؤون الطبية ونائب قائد مستشفى الملك حمد الجامعي ونخبة من كبار المسؤولين والأطباء المتخصصين والمشاركين في الحملة.

حيث تهدف الحملة إلى أهمية الكشف المبكر عن أمراض سرطان القولون والمستقيم، وهي حملة توعوية يقيمها المستشفى كل عام بمشاركة العديد من المؤسسات والمستشفيات وتتضمن العديد من الرسائل التوعوية والمعلومات الصحية والتثقيفية حول هذه الأمراض، بهدف حث المواطنين والمقيمين ممن تفوق أعمارهم 45 عاما في الحملة والاستفادة منها للتأكد من صحتهم، ولذك لأهمية الكشف والتشخيص المبكر وأثره في شفاء الحالات، حيث أن سرطان القولون يعد ثاني أكثر نسبة إصابة في البحرين بعد سرطان الثدي.

وأشار الدكتور عمر شريف استشاري الجهاز الهضمي والكبد، ونائب رئيس الأطباء في مستشفى الملك حمد الجامعي، أن الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم تهدف إلى رفع التوعية لدى المجتمع وحث الفئة المستهدفة لعمل الفحص اللازم عن طريق تحليل فحص «FIT»، المخبري عالي الدقة لمعاينة الدم الكامن في البراز، وهو فحص معتمد دولياً ويتم إجراءه في المختبرات الطبية بمستشفى الملك حمد الجامعي، المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية الأولية المشاركة في الحملة، لتحديد الحالات التي تعاني من سرطان القولون أو المستقيم أو اللحميات بشكل مبكر، ووضع الخطة العلاجية المناسبة لهم، متأملا

أن تساهم هذه الحملة في تشخيص الحالات في مراحلها الأولية وبالتالي زيادة فرصة شفاء المرضة وتقليل المعاناة لديهم.

في حين قالت البروفيسور دلال الرميحي استشاري الغدد الصماء والسكري ممثل مستشفى الملك حمد الجامعي في اللجنة الوطنية لمكافحة الامراض المزمنة غير السارية أنه تم إطلاق الحملة الوطنية في مجمع سيتي سنتر ليشمل على معرض توعوي وتثقيفي بمشاركة استشاريين وأطباء متخصصين في أمراض القولون والمستقيم لتقديم الاستشارات الطبية مجانًا لجميع المترددين، وذلك بهدف رفع نسبة التوعوية لدى زوار المجمع وممن يخفى عليهم ضرورة إجراء فحص “FIT test”.

وفي حين أفاد الدكتور عصام مازن جمعة استشاري جراحة القولون والمستقيم والجراحة العامة والمناظير في المستشفى أن الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم تعد الأكبر من نوعها على مستوى مملكة البحرين، داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة إجراء الفحص لمن لديهم سجل إصابة شخصي أو عائلي بهذا النوع من الأمراض، مبينا أن الحملة تتضمن الوقاية الأولية من سرطان القولون، الاكتشاف المبكر لسرطان القولون إلى جانب الشراكة المجتمعية لمكافحة سرطان القولون.

حضر الافتتاح الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، الدكتورة جميلة السلمان ممثلة عن الموسسات والمستشفيات الحكومية، سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، الدكتورة نجاح الزياني والدكتور قاسم عرداتي ممثلي مستشفى التخصصي، الدكتور محمود علي ميرزا ممثلا مستشفى عوالي، المقدم فاطمة عبدالغفار من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الدكتور عبدالرحمن فخرو نيابة عن جمعية البحربن لمكافحة السرطان، الدكتور شيخ صقر الخليفة والأستاذ أحمد سعد ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، الدكتورة وفاء أجور من غرفة تجارة وصناعة البحرين، الدكتورة لولوة شويطر والدكتورة منى التحو والدكتورة هيفاء الجاسم من الرعاية الصحية الأولية، والبروفيسور ريبيكا جيسير ممثلة الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا-جامعة البحرين الطبية.

ومن جانب آخر تقدم إدارة مستشفى الملك حمد الجامعي شكرها الجزيل لإدارة مجمع سيتي سنتر البحرين، على حسن تعاونهم لتحقيق النجاح المرجو في الحملة.