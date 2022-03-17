اخبار الخليج – MSCEB تشارك في احتفال جمعية المهندسين البحرينية بيوبيلها الذهبي

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت مؤسسة محمد صلاح الدين للإستشارات الهندسية في احتفالات جمعية المهندسين البحرينية بيوبيلها الذهبي تحت شعار (نحو بيئة هندسية مستدامة ومستقبل هندسي واعد) الذي صادف الخامس عشر من شهر مارس حتى السابع عشرمن الشهر الجاري، و يعتبر هذا الإحتفال تقديراً وعرفاناً للمهندس البحريني والمهندسة البحرينية واعترافاً من جمعية المهندسين البحرينية بأهمية دور المهندس البحريني في مهنة الهندسة والمجتمع ودوره البارز في المشاركة الفاعلة بدفع عجلة التقدم بمملكة البحرين.

وقد تقدم المهندس ثامر صلاح الدين الرئيس التنفيذي للمؤسسة بخالص التهنئة لرئيس جمعية المهندسين البحرينية وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الجمعية بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس الجمعية وحصولها على اليوبيل الذهبي، مشيداً بهذا الإنجاز ومتمنياً لهم المزيد من النجاحات والتوفيق في تأدية الواجب وخدمة قطاع الهندسة.

وعبر المهندس صلاح الدين عن مدى إعتزازه بكون مؤسسة محمد صلاح الدين للإستشارات الهندسية احد الرعاة الذهبيين لهذا الحفل، معتبراً أن تكريم الشخصيات والمؤسسات التي كانت لها بصمات واضحة في مسيرة عمل الجمعية يعبر عن مدى العرفان بمجهوداتهم و مشجعاً على بذل المزيد من الجهد و تقديم الكثير من الدعم لتطوير القطاع الهندسي في مملكتنا الغالية.