اخبار الخليج – أمانة الشورى تنظم فعالية توعوية بعنوان «المسؤولية والشراكة المجتمعية» بالتعاون مع برنامج معاً بوزارة الداخلية

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع وزارة الداخلية محاضرة توعوية بعنوان «المسؤولية والشراكة المجتمعية»، وذلك لمناسبة يوم الشراكة المجتمعية الذي يصادف الثامن عشر من شهر مارس من كل عام.

وأوضح سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى أن وزارة الداخلية نجحت بتعزيز فكرة الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني بين أفراد المجتمع المراكز الأمنية والمحافظات، والذي كانت احدى ثماره هو البرنامج الوطني «معا لمكافحة العنف والإدمان» والذي شكل مثالاً للشراكة مجتمعية، مؤكدا أهمية المبادرات التي تتبناها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن المجتمعي في البحرين مما يساهم في تبوؤ البحرين مراكز متقدمة في هذا الجانب.

وتناولت المحاضرة التي قدمها محسن علي عبدالله العسبول وكيل ملازم ثاني في وزارة الداخلية والتي تأتي ضمن برنامج معاً لمكافحة العنف والإدمان التابع للوزارة، نشر ثقافة الوقاية من الجريمة وتعزيز روح التعاون والتواصل بين جميع فئات المجتمع، مبينا أن فكرة البرنامج تقوم على تدريب النشء على التعرف على المخاطر الواقعية للعنف والإدمان وكيفية التعامل معها وليس التعريف بسلبيات المخدرات المعروفة أساساً لدى الجميع، من أجل خلق جيل واعٍ قادر على اتخاذ القرارات المثلى للوصول إلى حياة اجتماعية خالية من العنف والإدمان، مؤكدا أن التعاون والتواصل بين رجل الشرطة والمواطن انطلاقا من المسؤولية المشتركة وأهمية الشراكة المجتمعية بين المواطن ورجل الأمن لها انعكاسات ايجابية على امن المجتمع والمحافظة عليه وتعزز الأمن الاجتماعي، مشيرا الى ان ضرورة حرص المواطن على وجود علاقة متينة وقوية مع رجل الشرطة لمنع الانحراف والمشاركة في مكافحة الجريمة.

الجدير بالذكر أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات والورش التدريبية عن بعد، تفعيلا لخطة التدريب المعتمدة، لتطوير وتعزيز إمكانيات منتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى واكسابهم المزيد من الخبرات.