اخبار الخليج – سمو رئيس الحرس الوطني يجتمع مع فخامة رئيس وزراء باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - التقى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، صباح اليوم الخميس (17 مارس) في العاصمة إسلام آباد، ونقل إليه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وأشاد سموه بالمستوى العالي الذي وصلت إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكداً على مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير مستوى التعاون والتنسيق على كافة المستويات، كما تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في كافة المجالات في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وأثنى على التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين وخاصة في المحافل الدولية لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والأمة الإسلامية.

وفي نهاية اللقاء شكر الفريق أول ركن سمو رئيس الحرس الوطني رئيس الوزراء الباكستاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنياً لجمهورية باكستان الإسلامية ولشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

حضر اللقاء السفير محمد إبراهيم محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.