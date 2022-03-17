شكرا لقرائتكم خبر عن 32 شيخا للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين أعمالها ومهامها لإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم وذلك للرد عن استفسارات الزوار والمعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة وغيرها من العبادات، جاء ذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.

حيث أوضح مدير إدارة إرشاد السائلين سلطان بن محمد البقمي، أن الإدارة تقدم خدماتها عبر ما يقارب (7) مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد (4) مكاتب للرد عن السائلين هاتفياً يقوم عليها (32) شيخا مشاركا و عددا من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

وأكد البقمي أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم، كما تنفذ عددًا من الجولات الرقابية يومياً لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم، مما يؤكد حرص الإدارة على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين.