شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن الملك .. أمير الرياض يرعى غداً حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غداً, حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الثالثة والعشرين لعام 1443هـ، في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

فيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة بتشريف حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين, مساء يوم السبت 16/8/1443هـ, بفندق الريتز كارلتون.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية نظمت التصفيات النهائية افتراضياً بمشاركة (119) متسابقاً ومتسابقة تأهلوا من أصل (3500) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة، وشاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية، الذين جرى الاستماع لقراءاتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية.

وشملت فروع المسابقة فرع القراءات: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة رواية ودراية، والفرع الثاني: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً، والفرع الثالث: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الرابع: حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، حيث تبلغ جوائز المسابقة ثلاثة ملايين ومئة وستة وعشرين ألف ريال.

وتشرف وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ انطلاقتها عام 1419هــ، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده للبنين والبنات، وتحظى المسابقة برعاية واهتمام ودعم خاص من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منذ أن كان أميراً للرياض، وتشهد كل عام تطوراً وإقبالاً متزايداً من المتنافسين على نيل شرف التكريم بها من أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.