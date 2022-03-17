شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصد 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية في الأولمبياد الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حافظت المملكة على صدارتها في ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد الخليجي للرياضيات 2022GMO، والأولمبياد الخليجي للفيزياء GPhO 2022، اللذين أقيما في مدينة الدمام على مدار 5 أيام واستضافتهما وزارة التعليم، وأقيما بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي.

وحصد أعضاء المنتخب السعودي للرياضيات المشاركون في المسابقة 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الأولمبياد الخليجي للرياضيات 2022GMO

وفازوا بالمركز الأول للعام الثامن على التوالي من بين 42 طالباً وطالبة من 7 دول خليجية، هي: السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، إضافة إلى الجمهورية اليمنية.

وحقق جميع أعضاء المنتخب السعودي للفيزياء المشاركين في الأولمبياد الخليجي للفيزياء GPhO 2022 ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية من بين 28 طالباً وطالبة، يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.

ورفع معالي الأمين العام لـمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، التهاني لخادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على هذا الإنجاز الوطني الخليجي للمملكة، الذي حافظت فيه على الصدارة في الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء منذ إنشاء المسابقة، وعلى دعمهما الكريم غير المحدود لموهوبي الوطن، لحصد الذهب واعتلاء منصات التتويج في كل المحافل التي يشاركون فيها.

وقال معاليه: إن هذا التألق والإنجاز تحقق بتوفيق من الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة، لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجال العلوم والرياضيات، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية.

وأضاف أن هذا الفوز جاء نتاج تعاون مثمر وبناء بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، وتجسيداً لهذه الشراكة التي تنعكس إيجاباً على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، وتتيح تقديم خدمات أكبر لرعاية وتدريب وتأهيل الموهوبين، وخلق بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة وطالبات التعليم العام.

وفي منافسات الأولمبياد الخليجي للرياضيات 2022GMO حقق كل من: الطالب مهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الذهبية، والطالب هادي العيثان من إدارة تعليم الأحساء الميدالية الذهبية، والطالب علي الرمضان من إدارة تعليم المنطقة الشرقية الميدالية الذهبية، وحقق الطالب محمد الدبيسي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية الميدالية الذهبية.

بينما حقق كل من: الطالب عبدالإله الطف من إدارة تعليم المنطقة الشرقية الميدالية الفضية، والطالب معاذ الغامدي من إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة الميدالية الفضية.

وفي الأولمبياد الخليجي للفيزياء الرابع GPhO 2022 حصد كل من: الطالب صادق عباس العباد من إدارة تعليم منطقة الرياض الميدالية الذهبية، وحققت الطالبة لمى عبدالرحمن الأهدل من إدارة تعليم جدة الميدالية الذهبية، وحصد أيضاً الطالب جواد بهاء السيف من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الذهبية، بينما وحقق الطالب حسين جمال قدح من إدارة تعليم جدة الميدالية الفضية.

بدوره أوضح نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور باسل السدحان أن الفرق السعودية المشاركة في الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء استطاعت أن ترفع رصيد المملكة من الجوائز في هذه المسابقة إلى 65 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، محافظين بهذا الإنجاز والعدد من الميداليات على الصدارة على بقية الدول الخليجية المشاركة.

وأضاف أن عملية الترشيح لأعضاء الفرق المشاركة في المنتخبين السعوديين المشاركين في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجيين تمت خلال رحلة تدريبية تطلقها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سنوياً، تمتد هذه الرحلة إلى ما يقارب ثلاث سنوات، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يتم خلاله تأهيل الطلبة المشاركين على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين، لتمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقات كافة المحلية والإقليمية والدولية.

وأفاد السدحان أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم التي تقوم بتفريغ طلبتها لحضور معسكرات التدريب على مدار العام والذي يعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرةً مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والهندسة والصحة التي تقدمها "موهبة" للطلبة الموهوبين سنوياً، في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل، نستكشف من خلالها ميوله ونعززها ونمكنه ونستثمر فيه مع شركائنا المحليين والدوليين.

من جانبه أوضح مدير إدارة المسابقات في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الأستاذ بدر المجرذي أن هذا الإنجاز يعد امتداداً لسلسلة الإنجازات العلمية في المسابقات الإقليمية الدولية التي تشارك فيها المملكة، وثمرةٌ للجهود الشموليّة والعلاقة التكامليّة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم والشركاء الإستراتيجيين كافة، للإسهام في إعداد جيل من الطلبة للمنافسة عالمياً، وتمثيل المملكة في المسابقات الدولية، وتحقيق المنجزات، والتي بدورها ستنعكس على مكانة المملكة في مؤشراتها التنافسية، وفي تطور المنظومة التعليمية.

وأبان المجرذي أن المنافسة هذا العام كانت قوية بين الفرق المشاركة، حيث يتنافسون على حل مسائل وأسئلة غير نمطية، ومتعمقة، تقيس مستويات التفكير العليا في مجالات الجبر، والهندسة، ونظرية الأعداد، والتركيبات من خلال اختبار يمتد لخمس ساعات في الأولمبياد الخليجي للرياضيات، وفي الأولمبياد الخليجي للفيزياء يتنافس الطلبة من خلال الإجابة عن ثلاثة أسئلة غير نمطية، ومتعمقة تقيس مستويات التفكير العليا في مجالات الفيزياء المختلفة في اختبارين نظري وعملي، يستغرق كل منهما 5 ساعات.

ويُعد الأولمبياد الخليجي للرياضيات والأولمبياد الخليجي للفيزياء مسابقات دورية لطلبة الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج ينظمها ويشرف عليها المكتب، وتهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لرفع التنافس العلمي بين طلبة الدول الأعضاء، في مختلف مجالات المسابقة، والإسهام في إثراء المناهج الدراسية وتطوير التعليم، واكتشاف الطلبة المتميزين وتنمية مهاراتهم وإثراء تجاربهم، وتوسيع دائرة اهتماماتهم، لتحقيق نتائج مشرفة في المسابقات العالمية.

وشاركت المملكة العربية السعودية في الأولمبياد الخليجي للرياضيات بفريق يضم 6 طلاب وطالبات، هم: هادي العيثان من إدارة تعليم الأحساء، وعبدالإله عمار وعلي الرمضان ومحمد الدبيسي ومهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية، ومعاذ الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة.

ومثل المملكة في الأولمبياد الخليجي الرابع للفيزياء فريق ضم 4 طلاب وطالبات، هم: صادق العباد من إدارة تعليم الرياض، وجواد آل سيف من إدارة تعليم الشرقية، ولمى الأهدل وحسين قدح من إدارة تعليم جدة.