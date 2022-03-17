شكرا لقرائتكم خبر عن طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع .. لخدمة لضيوف الرحمن وتسهيل حركتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتبر طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع من الطرق الرئيسية والحيوية، نظراً لما يملكه هذا الطريق من أهمية بالغة، كونه يسهم في تسهيل تنقل سكان المحافظات الواقعة بين المنطقتين، واختصار مدة الوصول، إلى جانب دوره الرئيسي في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم خلال موسمي الحج والعمرة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

يبلغ طول طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع 397.3 كم، وهو يمر بأكثر من 33 قرية وهجرة وحي، ويبلغ عدد الجسور فيه 231 جسراً، وتصل عدد التقاطعات العلوية إلى 20 تقاطعاً. وقد أولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية هذا الطريق اهتماماً كبيراً، واستمرت طيلة الفترة الماضية بتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة عليه، سعياً لرفع جودته وخفض معدل حالات الوفيات عليه، وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه.

وتم خلال تلك الفترة تنفيذ أعمال الصيانة على ما يقارب 134.4 كم من أطوال الطريق، وتنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة بكمية تجاوزت 100 ألف متر مكعبٍ، وتنفيذ أعمال دهانات بطول 235.5 كم، وبكمية بلغت 115 ألف مترٍ مربعٍ، وعمل سياج سلكي عالي الشد بطول 81 ألف مترٍ طوليٍ، إلى جانب تركيب حواجز خرسانية بطول يبلغ 14 ألف مترٍ طولي، وتركيب حواجز معدنية بطول 6163 متراً طولياً، وتحسين وتطوير 10 تقاطعات سطحية وعلوية.

كما يجري العمل على صيانة 68 كم من طول الطريق، بتنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة بكمية تبلغ نحو 30 ألف مترٍ مكعبٍ، وتنفيذ أعمال دهانات بطول 116 كم وبكمية تتجاوز 32 ألف مترٍ مربع.