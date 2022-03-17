القبض على 3 أشخاص لإيوائهم 5 مخالفين لنظام أمن الحدود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بقطاع تهامة، قبضت على (3) مقيمين من الجنسية السودانية، لإيوائهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في أحد المواقع، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات التحقيق مع مالك الموقع.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.