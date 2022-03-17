الصحة: تسجيل97 حالة وتعافي198

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (97) حالة مؤكدة، وتعافي (198).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (749.268) حالة فيما بلغ عدد حالات التعافي (731.638) حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (223) حالات، وبلغت الحالات النشطة (8804) حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة واحدة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8606) حالات «يرحمهم الله جميعاً».

وأكدت الصحة أن عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية 16.725 فحصا.

وقالت الصحة إن إجمالي عدد الجرعات التي أعطيت حتى الأن بلغت 62.139.809 منها 26.136.432 جرعة أولى، و24.421.151 جرعة ثانية، بالإضافة إلى 11.582.226 جرعة تنشيطية بلغ عدد كبار السن فيها 1.952.246 مستفيدا من الجرعة التنشيطية.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).