شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد إحدى التقنيات الحديثة في إخماد الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت كاميرات اليوم في المعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء، إحدى التقنيات الحديثة في إخماد الحرائق وهي الربورت لمكافحة الحرائق، حيث إنه يعتبر الأول من نوعه، حيث لا يوجد في الشرق الأوسط سوى ثلاثة فقط، والمملكة تمتلك اثنان والأخر لدى دولة الإمارات، إذا يعتبر ثورة صناعية في عالم الإطفاء.

إذا أنه يعمل على دفع المياه والرغوة لمدى ٨٠ متراً، ويستخدم تقنية التوربينات في دفع المياه، ويمكن استخدامه في طرد الدخان، كم يوجد به مخارج الهيدروليك للاستفادة منه في القص، حند وجود احتجاز، كما يتمكن من دفع أي عوائق داخل منطقة الحريق بوزن ٢.٥ طن.

ويتميز هذا الريبورت إنه يعمل عن بعد بمدى لا يتجاوز ٣٠٠ متر، ويحتوي على مكينة من الديزل، وحزان الوقود لعمله مدت ٢٤ ساعة متواصلة.

ويضم المعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، تنوعا في التقنيات الحديثة في مجال الإطفاء والمعمول بها عالميا بأفضل الممارسات، وكذلك أحدث الابتكارات التقنية في مجال الإطفاء والاستجابة للطوارئ، وإدارة الأزمات والكوارث.