"التأمينات الاجتماعية" توضح طريقة تقديم طلب إعفاء من غرامات التأخير

محمد بن مسعود - الدمام - 08-14-1443 12:44

صدى تبوك – متابعة

استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجددًا، خطوات خدمة الإعفاء من غرامات التأخير.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن تقديم طلب إعفاء من غرامات التأخير من خلال تسجيل الدخول على “تأميناتي أعمال”، والدخول على حساب المنشأة، واختيار المنشأة المطلوبة ثم اختيار الخدمات المالية من القائمة الرئيسية.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار إعفاء من غرامات التأخير من قائمة الخدمات المالية، وسيظهر بعدها بيانات المنشأة وتفاصيل الحساب والإعفاء، مبينة أنه يمكن إرفاق مستند أو كتابة تعليق، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة على الإقرار، وأخيرًا اختيار تقديم.