محمد بن مسعود - الدمام - 08-14-1443 12:21
صدى تبوك – متابعة
أكد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، محمد الزهراني، أن الموجة الباردة الحالية ليست الأخيرة، حيث سيكون هناك موجة أخرى قادمة لكن ستشهد فيها المملكة تحسناً طفيفاً في درجات الحرارة.
وأضاف “الزهراني”، خلال حديثه في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن فصل الربيع سيبدأ اعتبارًا من 21 مارس، وستبدأ سمات هذا الفصل في الظهور على أحوال الطقس بعد أسبوع من بدايته.
وأكد أن الأيام الأخيرة من فصل الشتاء تكون فيها الأجواء مشمسة في النهار أحيانا مع وجود غبار، وباردة خلال الليل، متوقعا تكوّن سحب على المناطق الجنوبية وجازان، وعسير، ومكة المكرمة.
فيديو | الأرصاد: الموجة الباردة الحالية ليست الأخيرة ونتوقع موجة أخرى قادمة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/bJ29asZcMX— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 17, 2022
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