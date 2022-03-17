الصحة : تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، كما سجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفايروس ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 9018 . كما سجلت 335 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 730,690 حالة. وأوضحت أن عدد جرعات لقاح (كورونا) المعطاة وصلت إلى 61,924,677 . أخبار قد تهمك

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