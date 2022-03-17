محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على اخر مستجدات قضية الطفل المرهون داخل احدى مستشفيات صنعاء

كريتر سكاي /خاص كشف مصدر محلي عن آخر مستجدات قضية الطفل المرهون داخل احدى مستشفيات صنعاء. وقال المصدر: بخصوص الطفل المحتجز بمستشفى أزال، ونزولا عند رغبة الكثيرين، ومن أجل محاولة مساعدة الطفل مروان، قمنا اليوم وزيارة إدارة المستشفى، وهناك إلتقينا بوالد الطفل والمدير العام، وأخذنا تقريرا شاملا عن إجمالي المبلغ المستحق والمقدر بثلاثة ملايين ريال.. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً واضاف:والد الطفل أخبرنا أن زملاء إبنه يختبرون في المدرسة، بينما إبنه مرهون في غرفته بلا وجه حق، فقط لأنه ضحية لعجز والده وفقر الرجل الذي صدمه بأحد الشوارع.. الطفل مروان يعيش منذ ثلاثه أشهر بغرفته، طافشا من حياته ومعتقله الطويل.. بعدها تواصلنا بالرجل الذي صدم مروان قال بأنه سجن لقرابة الشهر والنصف على ذمة القضية ثم خرج بضمانه ليحاول توفير المبلغ المطلوب.. واختتم قائلا :الخلاصة، حصلنا على ملف الطفل لنقدمه لبعض فاعلي الخير، ومدير المسنشفى قام بتخفيض نصف مليون ريال من المبلغ، والرجل المتسبب بالحادث تعهد بدفع نصف مليون ريال وهو المبلغ الذي إستطاع توفيره وإستدانه، هذا ويبتقى علينا توفير إثنين مليون ريال لإنقاذ الطفل مروان من معتقله في مستشفى أزال..



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